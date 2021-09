Tchad : engouement à Ati pour la finale de football du Tournoi de la paix

Le tournoi de football dénommé "Tournoi de la paix", organisé dans la ville d'Ati, a pris fin samedi après-midi.



La grande finale a opposé l'équipe As-Douane, championne du tournoi, à As- Sao Dollard sur le score de 2-0.



Le secrétaire général de la province du Batha, représentant le gouverneur, le délégué de la jeunesse et des sports, les chefs de service, le secrétaire général de la ligue et de nombreux amoureux du football ont assisté au match.



Plusieurs trophées et prix ont été remis à la fin du match aux meilleurs joueurs, meilleur buteur, meilleur entraîneur, à l'équipe championne et aux officiels.