TCHAD

Tchad et Cameroun discutent d'investissement agricole et de coopération économique


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Le Ministre d’État tchadien, M. Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce jeudi 7 août 2025 M. Mindjos Momeny Martin Paul, Président de la Chambre d’Agriculture du Cameroun. La rencontre s'est tenue en présence de M. Ali Adji Mahamat Seid, Président de la Chambre de Commerce tchadienne.


Les discussions ont porté sur les défis du financement du secteur rural et sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les institutions financières publiques et les organisations professionnelles. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », qui vise à bâtir une économie plus diversifiée et résiliente.
 

Un appel à l'investissement camerounais au Tchad

 
Le Ministre d’État a profité de l'occasion pour inviter la Chambre d’Agriculture du Cameroun à investir au Tchad. L'objectif est de renforcer les échanges économiques et techniques entre les deux pays, en particulier dans le domaine agricole.

 
M. Tahir Hamid Nguilin a réaffirmé l’engagement du gouvernement tchadien à soutenir les secteurs productifs, considérés comme les piliers d’une croissance durable et inclusive pour le pays.
Peter Kum
