Tchad et Cameroun discutent d'investissement agricole et de coopération économique



Les discussions ont porté sur les défis du financement du secteur rural et sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les institutions financières publiques et les organisations professionnelles. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », qui vise à bâtir une économie plus diversifiée et résiliente.

Un appel à l'investissement camerounais au Tchad

Le Ministre d’État a profité de l'occasion pour inviter la Chambre d’Agriculture du Cameroun à investir au Tchad. L'objectif est de renforcer les échanges économiques et techniques entre les deux pays, en particulier dans le domaine agricole.





M. Tahir Hamid Nguilin a réaffirmé l’engagement du gouvernement tchadien à soutenir les secteurs productifs, considérés comme les piliers d’une croissance durable et inclusive pour le pays.