Tchad : experts de la CEN-SAD réunis pour discuter du programme régional de la jeunesse

« Soutenir le développement socioéconomique de nos pays » : c'est l'objectif affiché par le gouvernement tchadien lors de l'atelier des experts en charge de la jeunesse sur le programme régional jeunesse de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEN-SAD), qui s'est tenu ce 25 janvier 2023.



Lors de cet événement, la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Fatime Boukar Kosseï, a salué les présidents des pays membres pour leur engagement à redynamiser la CEN-SAD et à lui donner ses lettres de noblesse.



Elle a également fait une mention spéciale aux jeunes engagés du Mali, du Maroc, du Niger, de la Tunisie et du Tchad qui ont créé l'initiative qui a insufflé une nouvelle dynamique pour la mobilisation de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de la CEN-SAD.



Le secrétaire exécutif de la CEN-SAD, Brigi Rafini, a quant à lui souligné que le programme régional jeunesse vise à trouver une réponse appropriée aux défis de paix, de sécurité et de développement durable qui interpellent la région, en mobilisant la frange de la population la plus active, celle qui est pleine de vitalité et dotée d'un esprit d'entrepreneuriat créatif et fécond : la jeunesse.



Il a également souligné que les trois composantes essentielles de cette initiative - l'éducation à la citoyenneté, l'entrepreneuriat vert et la gestion durable des terres - se conjuguent pour le mieux-être de la jeunesse et des populations dans les pays de la CEN-SAD.



Les experts présents à cet atelier se pencheront sur les thèmes de l'éducation à la citoyenneté, de l'entrepreneuriat vert et de la gestion durable des terres. L'atelier se terminera demain dans l'après-midi.