Tchad : fermeture obligatoire des chichas, thés et cafés publics à 21h à Abéché

Le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdelmahamoud Adam Yaya, a annoncé ce 3 septembre 2025 une nouvelle mesure réglementant les horaires de fermeture des exploitants de chichas et des vendeuses de thés et cafés installées sur la voie publique.



Désormais, ces activités devront cesser chaque jour à 21 heures précises, du lundi au dimanche. Tout contrevenant à cette réglementation s’expose à des sanctions, conformément aux dispositions sécuritaires de la République du Tchad.



Dans son communiqué, le maire insiste sur l’importance du respect strict de cette décision, visant à renforcer la sécurité et l’ordre public dans la capitale du Ouaddaï. Il a également instruit tous les services de sécurité ainsi que les administrateurs délégués chefs d’arrondissements à veiller à la stricte application de cette mesure.



Le maire a rappelé que cette réglementation s’inscrit dans un cadre de prévention et de préservation de la tranquillité publique, appelant exploitants et citoyennes concernées à se conformer sans délai aux nouveaux horaires.