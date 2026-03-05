Tchad : fin de formation de la 3ᵉ promotion des officiers spécialistes du génie militaire

La cérémonie de fin de formation de la 3ᵉ promotion des officiers spécialistes de l’Office du génie militaire et de la production (OGEMIP) s’est tenue récemment.



Cette promotion compte 71 élèves officiers, formés dans plusieurs domaines, notamment l’architecture, l’exploitation minière, le génie civil et d’autres spécialités techniques. Désormais diplômés, ils sont prêts à servir l’armée tchadienne en général et le génie militaire en particulier.



Dans son allocution, le chef d’état-major général adjoint des armées (CEMGA 2ᵉ adjoint), le général de division Yangmargué Beh Félix, a rappelé que l’armée tchadienne remplit deux missions principales. La première consiste à défendre le pays contre toute agression extérieure et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



La seconde mission vise à contribuer au développement socio-économique du pays à travers ses structures techniques. Selon lui, l’Office du génie militaire et de la production joue un rôle essentiel dans cette seconde mission, en menant des actions de développement, des interventions humanitaires et des opérations de lutte contre les catastrophes naturelles.



À travers son groupement agricole, il participe également aux efforts visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire, notamment par l’aménagement de périmètres agricoles. Le général Yangmargué Beh Félix a rappelé l’implication du génie militaire lors des inondations de 2022 à N’Djamena.



Aux côtés du gouvernement, des ONG et des agences humanitaires des Nations unies, l’OGEMIP avait contribué à l’évacuation des sinistrés et à l’aménagement des sites d’accueil. D’importants travaux de construction de digues et d’infrastructures provisoires avaient également été réalisés pour protéger la capitale contre les inondations.



Afin de renforcer davantage les capacités humaines de l’OGEMIP, les autorités militaires ont autorisé le recrutement de cette promotion composée de spécialistes dans plusieurs domaines, notamment le bâtiment, le génie rural, les travaux publics, l’agronomie, l’informatique et la géomatique.



Après leur passage sous le drapeau et l’achèvement de leur formation, ces nouveaux officiers seront affectés dans les différentes directions techniques de l’armée. Le général Yangmargué Beh Félix a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État et chef suprême des armées, visant à associer sécurité et développement, deux piliers indissociables pour l’avenir du pays.



Il a également exprimé sa reconnaissance au commandement du groupement des écoles militaires interarmées, ainsi qu’aux cadres et instructeurs du Génie militaire interarmées (GEMIA) pour la qualité de la formation dispensée. Il convient de rappeler que cette formation a débuté le 9 septembre 2025 et s’est achevée le 28 février 2026 au centre de formation du Génie militaire (GEMIA).