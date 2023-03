Tchad : finale de football au stade municipal de Sarh, l'équipe Nour Al Chabab remporte la coupe

Avant le début du match, le président du comité d'organisation, Sidothe Bétoloum, a salué les efforts de la société de téléphonie mobile qui soutient les activités sportives, notamment le football, et a demandé à d'autres entreprises de la ville de Sarh d'en faire autant.



Le coordonnateur de la zone 5 de football a quant à lui appelé les anciens footballeurs, les sponsors, les amateurs de football et les joueurs eux-mêmes à former une union sacrée pour permettre au football de retrouver sa noblesse d'antan, et a condamné les traîtres et les anti-sportifs.



Après 90 minutes de jeu très intenses, les deux équipes se sont départagées par une séance de tirs au but, avec une victoire finale de l'Equipe Nour Al Chabab sur le score de 5 à 4. Le Préfet du département du Barh-Koh a encouragé les deux équipes et a appelé d'autres entreprises à soutenir et encourager le sport dans la province du Moyen-Chari afin qu'elle puisse continuer à fournir de meilleurs athlètes au pays.



L'Equipe Nour Al Chabab a reçu une enveloppe de 100 000 Francs FCFA en tant que vainqueur, tandis que l'Ecole de Foot Dieudonné a reçu une enveloppe de 75 000 Francs FCFA en tant qu'équipe vaincue.