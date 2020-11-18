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TCHAD

تشاد - مالية: الاجتماع الأسبوعي حول مناقشة الوضع المالي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2020



تشاد - مالية: الاجتماع الأسبوعي حول مناقشة الوضع المالي. © PR
تشاد - مالية: الاجتماع الأسبوعي حول مناقشة الوضع المالي. © PR
منذ بداية الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي شلت عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول قررت الحكومة التشادية أن تجتمع كل أسبوع لمناقشة الوضع المالي بالبلاد، في ذات السياق ترأس وزير الدولة الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه الاجتماع الأسبوعي للعائدات والدخل المالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بالدخل ومدراء الأقسام المالية لمختلف الوزارات، بهدف تحسين قطاع المال وإنعاش الاقتصاد التشادي، حيث ناقش الوزراء والحاضرين مع وزير الدولة الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الملفات المتعلقة بالعقبات التي تقف أمام الدخل العام، وخلال الاجتماع نوقشت العديد من المواضيع منها توقيع الحكومة التشادية مذكرات تفاهم مع شركات ومستثمرين وبنوك بشأن مشروعات سيتم الاتفاق عليها لا حقا مع الشركاء والدائمين الماليين، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة في مجال الطاقة والنقل والشحن والتجارة والنفط والعقارات كما قدمت بعض البنوك العالمية مساعدات مالية لتشاد لمساعدة الحكومة في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وزير المالية والميزانية حامد طاهر أنقيلي قال إن وزارته ماضية في العمل من أجل زيادة الدخل العام وتطوير قطاع الاقتصاد، كما اتخذت وزارة المالية والميزانية كل الاجراءات اللازمة من أجل تكثيف الجهود لتقديم ماهو أفضل للخروج من الأزمة الحالية.علما بأن بعد الاجتماع الأسبوعي للعائدات المالية والدخل العام التقى وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه باللجنة المكلفة بتوظيف الشباب في الوظيفة العامة، وبصفته رئيس اللجنة الخاصة للتوظيف طلب من الخلية الفنية لدعم اللجنة الخاصة بالتوظيف الإسراع في العمل من أجل توظيف الشباب.



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