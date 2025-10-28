Tchad : formation des policiers de Sarh sur le respect des droits en garde à vue

Le commissariat central de police de Sarh a organisé, ce 28 octobre 2015, une formation sur le thème : « Le respect du délai de garde à vue et la présomption d’innocence ».



Cette rencontre a réuni les secrétaires, chefs de poste et commandants des corps urbains des trois commissariats de la ville. L’objectif principal est de renforcé les connaissances juridiques des agents, afin qu’ils exercent leurs fonctions dans le respect des droits de l’homme et des lois en vigueur.



Au total, une quinzaine de policier ont pris part à cette session. Le formateur, le commandant adjoint du corps urbain, Kori Fadjack Mbodou Mbami, a rappelé que toute personne arrêtée reste présumée innocente, tant qu’un tribunal n’a pas rendu sa décision.



Il a aussi expliqué que la garde à vue est une mesure exceptionnelle et encadrée par le code de procédure pénale, permettant de retenir temporairement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le commissaire central Abdoulaye Barkai a, pour sa part, souligné l’importance de multiplier ce genre de formations pour améliorer les compétences professionnelles des agents, notamment en matière de respect des droits humains.



Les participants ont salué cette initiative, estimant qu’elle arrive à un moment opportun pour les aider à mieux comprendre leurs responsabilités. Ils ont également souhaité que de telles formations soient organisées régulièrement.