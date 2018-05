TCHAD Tchad : formation du nouveau gouvernement

7 Mai 2018



La liste du premier gouvernement de la 4ème République du Tchad.

Ministre d'Etat, conseiller à la Présidence : Kassiré Delwa Koumakoye

Ministre des Infrastructures, du désenclavement : Jean Bernard Padaré

Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale : Ahmat Mahamat Bachir

Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre : Bichara Issa Djadallah

Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale et de la diaspora : Mahamat Zene Cherif

Ministre des Finances et du Budget : Issa Mahamat Abdelmahmout

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains : Djimet Arabi

Ministre de la Santé Publique : Aziz Mahamat Saleh

Ministre de l’Économie, de la Planification du Développement : Issa Doubrague

Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Porte Parole du Gouvernement : Mme Madeleine Alingué

Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme : Achta Ahmat Bremé

Ministre des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé : Youssouf Abassala

Ministre du Pétrole et de l’Énergie : Boukar Michel

Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social : Ahmat Adirdir Defallah

Ministre de l’Elevage et des Productions Animales : Gayang Souaré

Ministre l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche : Sidick Abdelkerim Haggar

Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers : Rude Tedebé

Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale : Djamila Bachar Alkhatib

Ministre chargé de la promotion des jeunes, de la formation et de l'emploi : Mahamat Nassour Abdoulaye

Secrétaire Général du Gouvernement : Mariam Mahamat Nour

Ministre de l'Enseignement supérieur : Zakaria Fadoul Kitir

Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères : Alix Nembaye

Secrétaire d'Etat : Djibergui Rosine Amane





