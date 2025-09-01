Alwihda Info
TCHAD

Tchad : interdiction des paiements en espèces aux Douanes pour lutter contre la fraude (circulaire)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, a publié la Circulaire N°007/MFBEPCI/CAB/2025, visant à renforcer les procédures douanières, sécuriser les recettes et encadrer l’accès au Système Douanier Automatisé (SYDONIA World).

Signée le 1er septembre 2025 par le ministre d’État Tahir Hamid Nguilin, cette circulaire fait suite à des manquements constatés dans la traçabilité et la gestion des opérations douanières, notamment des accès non autorisés au système, des encaissements en numéraire, et des opérations d’importation menées par des entités dépourvues de Numéro d’Identification Fiscale (NIF).

Principales mesures prévues par la circulaire :
Accès strictement réglementé : SYDONIA World est désormais réservé aux seuls agents des Douanes disposant d’une immatriculation valide dans la fonction publique et affectés à la DGDDI.
Comptes personnels et traçables : les identifiants sont individuels et nominatifs. Le partage ou l’utilisation collective est interdit. Toute action dans le système doit être attribuée à un utilisateur unique.
Authentification renforcée : mise en place de l’authentification multifactorielle et désactivation automatique des comptes inactifs au-delà de 30 jours.
Paiements électroniques obligatoires : les recettes douanières doivent être recouvrées exclusivement par télépaiement, virement bancaire ou mobile money. Les encaissements en espèces sont strictement interdits.

NIF obligatoire dès 2026 : à partir du 1er janvier 2026, tout importateur et transitaire devra disposer d’un NIF valide et être inscrit au système de facturation électronique. Sanctions en cas de manquements : suspension ou révocation d’accès à SYDONIA, sanctions disciplinaires, financières et pénales à l’encontre des agents et partenaires en infraction.

Selon le ministère, ces mesures visent à sécuriser les recettes douanières, lutter contre la fraude et améliorer la transparence dans la gestion publique. Elles s’inscrivent également dans une stratégie de modernisation et de digitalisation du système fiscal et douanier, en cohérence avec la politique nationale de bonne gouvernance.


