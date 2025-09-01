Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : interdiction des paiements en espèces dans les provinces, place au numérique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Tchad : interdiction des paiements en espèces dans les provinces, place au numérique
Le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale a publié, le 1er septembre 2025, la circulaire n°008 qui encadre strictement l’exécution des dépenses publiques, et interdit les paiements en espèces dans les provinces.

Le ministre d’État, Tahir Hamid Nguilin, a constaté que plusieurs dispositions antérieures relatives à la gestion des recettes et des dépenses de l’État n’étaient pas respectées. Pour y remédier, il impose désormais une gestion plus rigoureuse et transparente, axée sur le télépaiement, le virement bancaire et le Mobile money.

La circulaire rappelle que : toute perception en espèces par les régies de recettes (impôts, douanes, domaines, administrations) est interdite, sauf cas exceptionnels comme les taxes de bétail et amendes forfaitaires, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.

Les recettes fiscales et non fiscales doivent être exclusivement recouvrées via télépaiement, virement bancaire ou Mobile money. Les dépenses publiques seront réglées uniquement par virement bancaire, Mobile money ou chèque au nom du bénéficiaire. Les paiements manuels, bons de caisse et autres procédés non certifiés sont désormais proscrits. Les agents comptables doivent obligatoirement utiliser le système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP).

Toute infraction entraînera des sanctions administratives, disciplinaires et pénales. Cette mesure vise à réduire les détournements, améliorer la traçabilité des fonds et renforcer la discipline budgétaire dans les provinces.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA

Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA

Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports 01/09/2025

Populaires

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat

02/09/2025

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter