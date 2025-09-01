Tchad : interdiction des paiements en espèces dans les provinces, place au numérique

Le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale a publié, le 1er septembre 2025, la circulaire n°008 qui encadre strictement l’exécution des dépenses publiques, et interdit les paiements en espèces dans les provinces.



Le ministre d’État, Tahir Hamid Nguilin, a constaté que plusieurs dispositions antérieures relatives à la gestion des recettes et des dépenses de l’État n’étaient pas respectées. Pour y remédier, il impose désormais une gestion plus rigoureuse et transparente, axée sur le télépaiement, le virement bancaire et le Mobile money.



La circulaire rappelle que : toute perception en espèces par les régies de recettes (impôts, douanes, domaines, administrations) est interdite, sauf cas exceptionnels comme les taxes de bétail et amendes forfaitaires, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.



Les recettes fiscales et non fiscales doivent être exclusivement recouvrées via télépaiement, virement bancaire ou Mobile money. Les dépenses publiques seront réglées uniquement par virement bancaire, Mobile money ou chèque au nom du bénéficiaire. Les paiements manuels, bons de caisse et autres procédés non certifiés sont désormais proscrits. Les agents comptables doivent obligatoirement utiliser le système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP).



Toute infraction entraînera des sanctions administratives, disciplinaires et pénales. Cette mesure vise à réduire les détournements, améliorer la traçabilité des fonds et renforcer la discipline budgétaire dans les provinces.