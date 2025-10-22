Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation

Un message officiel du directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de police de 3ème grade Tougoud Digo Maïde, daté du 20 octobre 2025, rappelle l’interdiction de circulation des véhicules dépourvus de plaques d’immatriculation sur l’ensemble du territoire national.



Adressée aux différentes unités de la Police, notamment le Groupement de sécurité et de la réglementation routière (GSR), le Groupement mobile d’intervention de la Police (GMIP), et l’Unité spéciale d’intervention de la Police (USIP), la note porte la signature du contrôleur général de Police de 3ème grade, Tougoud Digo Maïde.



Le document instruit les forces de l’ordre à contrôler et arrêter systématiquement tout véhicule non immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur. Il appelle à une application stricte de cette mesure afin de renforcer la sécurité publique et de lutter contre la recrudescence des infractions routières et des actes criminels.