Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Octobre 2025



Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation
Un message officiel du directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de police de 3ème grade Tougoud Digo Maïde, daté du 20 octobre 2025, rappelle l’interdiction de circulation des véhicules dépourvus de plaques d’immatriculation sur l’ensemble du territoire national.

Adressée aux différentes unités de la Police, notamment le Groupement de sécurité et de la réglementation routière (GSR), le Groupement mobile d’intervention de la Police (GMIP), et l’Unité spéciale d’intervention de la Police (USIP), la note porte la signature du contrôleur général de Police de 3ème grade, Tougoud Digo Maïde.

Le document instruit les forces de l’ordre à contrôler et arrêter systématiquement tout véhicule non immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur. Il appelle à une application stricte de cette mesure afin de renforcer la sécurité publique et de lutter contre la recrudescence des infractions routières et des actes criminels.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/10/2025

Tchad : les jeunes et le « m’as-tu-vu » sur les réseaux, entre fierté et pression sociale

Tchad : les jeunes et le « m’as-tu-vu » sur les réseaux, entre fierté et pression sociale

Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de formation sur le projet Laham Nadif Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de formation sur le projet Laham Nadif 21/10/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration

21/10/2025

Tchad : incendie de voiture sur l’axe Abéché–Adré, aucun blessé à déplorer

21/10/2025

Tchad : le président de la CCIAMA rencontre le groupe émirati APEX Investment PSC

21/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? 17/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter