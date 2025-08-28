Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

L’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC) a lancé officiellement son site internet ce jeudi 28 août 2025. À cette occasion, le directeur général des Investigations et du Contentieux, Ousmane Mamadou Affono, a présenté les résultats de plusieurs missions d’audit, de contrôle et de vérification, menées récemment dans différentes institutions publiques.



Selon lui, les enquêtes ont mis en lumière de graves irrégularités financières entraînant l’ouverture de procédures judiciaires et la mise en place de mesures correctives. Des milliards à justifier À Abéché et à Koundjourou, les trésoriers provincial et départemental ont été sommés de justifier plusieurs milliards de francs CFA.



Ils ont reconnu les faits et ont commencé à rembourser une partie des sommes détournées. À Baga Sola (département de Kaya), le trésorier départemental a engagé des dépenses estimées à plus de 1,18 milliard de F CFA sans pouvoir fournir de justificatifs. Il est désormais personnellement et pécuniairement responsable, et son dossier a été transmis à la justice.



À la mairie de N’Djamena, le receveur municipal et deux chefs de service sont mis en cause pour des détournements portant sur plusieurs centaines de millions de francs CFA. Des recettes du BNFT disparues Les audits menés dans les agences du Bureau National de Fret Terrestre (BNFT) ont également révélé des manquements graves.



Les chefs d’agence de Douala (7,45 milliards de F CFA), Ngaoundéré (589 millions), Faya (129 millions) et Massakori (644 millions) ont encaissé des recettes sans jamais les reverser dans les caisses officielles de l’institution. Ils sont poursuivis et devront répondre de leurs actes. L’AILC affirme sa détermination à défendre les intérêts de l’État et à lutter sans concession contre la corruption.