Tchad : l’AJDE réagit face à la menace des braconniers sur les rhinocéros du Parc de Zakouma

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 3 avril 2025, le coordonnateur, Hissein Dangaye Daoud, de l’ONG nationale AJDE (Association des Jeunes pour la Défense de l’Environnement), a fermement condamné l’acte de braconnage survenu le 25 mars 2025 dans le Parc national de Zakouma, ayant entraîné l’abattage de deux rhinocéros femelles par des braconniers.



L’ONG exprime sa profonde désolation, face à ce drame tragique, soulignant que la protection du Parc national de Zakouma n’est pas exclusivement de la responsabilité du gouvernement, mais relève également d’un effort collectif et citoyen. L’AJDE exhorte toutes les personnes résidant dans les provinces de Salamat, Guéra, Moyen-Chari et Sila, à accorder une attention particulière à la préservation de la faune et de la flore.



En outre, l’ONG lance un appel vibrant aux autres organisations non gouvernementales et associations locales, pour qu’elles se mobilisent dans les zones rurales.



Il s’agit de sensibiliser davantage les communautés, afin qu’elles priorisent la protection de l’environnement et de ses ressources, notamment en mettant en place un système efficace d’information et de dénonciation des menaces pesant sur le patrimoine national. L’AJDE recommande également au gouvernement d’accélérer le processus de délocalisation pour libérer le périmètre intégral du Parc national de Zakouma, conformément aux normes de l’UNESCO.



Elle encourage par ailleurs les agents forestiers responsables des aires protégées, ainsi que ceux de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), dans leur mission difficile, mais cruciale : empêcher toute intrusion de malfaiteurs dans le Grand Écosystème Fonctionnel de Zakouma.