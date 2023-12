Tchad : l'ARD mobilise pour le 'Oui' au référendum avec une Journée de rencontre et d'enrôlement

Le secrétaire fédéral Abakar Badai, dans son discours, a souligné que cette rencontre reflète la détermination et le leadership de la présidente du parti, Ndollenodji Alixe Naimbaye. Il a rappelé que la sous-section, conformément aux statuts et au règlement intérieur du parti, joue un rôle crucial dans la sensibilisation et la mobilisation des militants. Il a annoncé l'installation prochaine des sous-coordinations des cinq arrondissements restants de N'Djamena.



Le secrétaire général du parti, Reoudoum Miandodji, a exprimé sa gratitude pour la mobilisation en cours, reflétant l'engagement des membres du parti envers l'approche référendaire.



Le commissaire à la formation politique et civique, Larme Kilmapone, a rappelé que l'ARD est un parti fédéraliste et, face à la situation actuelle du pays et au projet de constitution pour l'État unitaire, il soutient le "oui" au référendum pour répondre aux attentes du parti et préserver les intérêts du peuple tchadien.