Tchad : l’ASAPSCO s'engage pour la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire au Lac

L'Association des Agents de Santé pour la Promotion de la Santé Communautaire (ASAPSCO) a officiellement lancé ses activités à Bol, chef-lieu de la province du Lac.



Depuis quelques années, la province du Lac subit différentes crises, notamment humanitaires et sécuritaires liées aux attaques perpétuelles et sanglantes de la nébuleuse secte Boko Haram. Ces facteurs ont provoqué différents mouvements de population, notamment de déplacés internes, de retournés et de réfugiés.



Malgré les efforts fournis par le gouvernement et les différents acteurs humanitaires, les défis à relever restent importants, tant sur le plan sanitaire, nutritionnel, de protection que de développement, en faveur de ces populations.



C'est dans le but de contribuer au renforcement des différentes actions en faveur de la population vulnérable que l'Association des Agents de Santé pour la Promotion de la Santé Communautaire (ASAPSCO) a été créée.



Selon le président de l'ASAPSCO, Gouara Lassou Vincent, les objectifs globaux consistent à répondre de manière urgente aux besoins de la population pour soulager les personnes en situation d'urgence, et d'autre part, à apporter un soutien aux efforts du gouvernement et des différents acteurs existants qui œuvrent dans cette même logique. Gouara Lassou Vincent a également affirmé que l'ASAPSCO est une organisation apolitique qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire, ainsi que l'éducation, la protection de l'enfance en situation d'urgence, l'eau, l'hygiène et l'assainissement.



Le président de l'association a également souligné que la province du Lac fait face à des problèmes de santé graves, tels que la malnutrition. C'est pourquoi l'ASAPSCO prévoit d'organiser des campagnes de sensibilisation afin de réduire ce risque et de promouvoir la santé de cette population.



Représentant le gouverneur, le Secrétaire Général du département de Mamdi, Pabame Kadebe Rémy, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs pour la création de cette association, qui s'ajoute à la liste de celles qui travaillent dans cette même logique. Pabame Kadebe Rémy a souligné que les autorités administratives sont disposées à apporter leur soutien à cette jeune organisation humanitaire.