Tchad : l'Alliance 43 se dit prête à participer au dialogue "sans aucune condition"

Le porte-parole de l'Alliance 43, Malloum Yobodé Djeraki, souligne que "la disparition brutale du chef de l'État a plongé les tchadiens dans le désarroi et l'angoisse d'un lendemain incertain. Les acteurs politiques et les compatriotes s'interrogent avec perplexité sur l'avenir du pays. Mais par la grâce de Dieu, le CMT est mise en place".



Malloum Yobodé Djeraki estime que l'héritage du défunt Maréchal doit être préservé et la collaboration avec le MPS doit continuer.



Le porte-parole de l'Alliance 43 explique qu'à l'instar des autres formations politiques, elle est prête à participer activement au Dialogue national inclusif prévu pour le 15 février 2022, sans aucune condition préalable.



Le secrétaire général 1er adjoint du MPS, Dago Yacouba, explique que ''cette présence massive des militantes et militants permet de mesurer toute l'importance et la charge symbolique de l'intérêt manifeste accordé à l'ancrage solide de l'alliance politique depuis 30 ans".



Il appelle à faire une démonstration de force aux prochaines échéances électorales ainsi qu'au futur référendum.