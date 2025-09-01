Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎

Ce 2 septembre 2025, l’Initiative des Jeunes pour le Développement Éducatif (I.J.D.E.) a officiellement mis fin à la 5ᵉ édition de ses cours d’été à Moussoro.



Cette année, 37 élèves, allant du CE1 à la Terminale, ont participé à ces sessions destinées à renforcer leurs compétences académiques. ‎ ‎Comparativement aux années précédentes, une légère baisse de fréquentation a été constatée, attribuée à la multiplication d’autres cours d’été dans la province. Néanmoins, la qualité de l’encadrement est restée l’une des priorités majeures de l’I.J.D.E.



‎ ‎Les enseignants et volontaires engagés dans l’association ont reçu des remerciements chaleureux pour leur dévouement, et le temps consacré à l’encadrement des élèves. Ces derniers ont démontré discipline, assiduité et motivation, des qualités jugées essentielles pour leur réussite scolaire. ‎ ‎



Abakoura Adoum Adran, président de l’I.J.D.E., a souligné l’importance de ces initiatives éducatives : « Chaque édition est une opportunité de semer les graines de l’excellence. Malgré un effectif réduit, notre mission reste la même : accompagner les jeunes dans leur apprentissage et les encourager à exploiter tout leur potentiel. »



‎ ‎L’association a également exprimé sa gratitude envers tous ses membres pour leur engagement constant, et leur soutien à la cause de l’éducation. L’I.J.D.E. demeure déterminée à offrir à chaque jeune du Bahr-El-Gazel, un accès à des opportunités d’apprentissage de qualité, contribuant ainsi au développement durable de la province. ‎ ‎