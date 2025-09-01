Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 2 Septembre 2025



Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎
Ce 2 septembre 2025, l’Initiative des Jeunes pour le Développement Éducatif (I.J.D.E.) a officiellement mis fin à la 5ᵉ édition de ses cours d’été à Moussoro.

Cette année, 37 élèves, allant du CE1 à la Terminale, ont participé à ces sessions destinées à renforcer leurs compétences académiques. ‎ ‎Comparativement aux années précédentes, une légère baisse de fréquentation a été constatée, attribuée à la multiplication d’autres cours d’été dans la province. Néanmoins, la qualité de l’encadrement est restée l’une des priorités majeures de l’I.J.D.E.

‎ ‎Les enseignants et volontaires engagés dans l’association ont reçu des remerciements chaleureux pour leur dévouement, et le temps consacré à l’encadrement des élèves. Ces derniers ont démontré discipline, assiduité et motivation, des qualités jugées essentielles pour leur réussite scolaire. ‎ ‎

Abakoura Adoum Adran, président de l’I.J.D.E., a souligné l’importance de ces initiatives éducatives : « Chaque édition est une opportunité de semer les graines de l’excellence. Malgré un effectif réduit, notre mission reste la même : accompagner les jeunes dans leur apprentissage et les encourager à exploiter tout leur potentiel. »

‎ ‎L’association a également exprimé sa gratitude envers tous ses membres pour leur engagement constant, et leur soutien à la cause de l’éducation. L’I.J.D.E. demeure déterminée à offrir à chaque jeune du Bahr-El-Gazel, un accès à des opportunités d’apprentissage de qualité, contribuant ainsi au développement durable de la province. ‎ ‎


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : une révision technique de la Constitution s’impose pour corriger ses insuffisances (Assemblée nationale)

Tchad : une révision technique de la Constitution s’impose pour corriger ses insuffisances (Assemblée nationale)

Tchad : Une formation en TIC pour les meilleurs élèves du 4e arrondissement Tchad : Une formation en TIC pour les meilleurs élèves du 4e arrondissement 01/09/2025

Populaires

Tchad : La SONEMIC renforce son contrôle sur les activités minières avec la Brigade Minière Spéciale

01/09/2025

Tchad : le gouvernement appelle les évêques à reconsidérer leur boycott de l’atelier zonal sur le Code pastoral

01/09/2025

Tchad : les évêques du Sud boycottent l’atelier zonal sur la relecture du Code pastoral

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter