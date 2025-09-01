Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎

Ce 2 septembre 2025, l’Initiative des Jeunes pour le Développement Éducatif (I.J.D.E.) a officiellement mis fin à la 5ᵉ édition de ses cours d’été à Moussoro.
Cette année, 37 élèves, allant du CE1 à la Terminale, ont participé à ces sessions destinées à renforcer leurs compétences académiques. Comparativement aux années précédentes, une légère baisse de fréquentation a été constatée, attribuée à la multiplication d’autres cours d’été dans la province. Néanmoins, la qualité de l’encadrement est restée l’une des priorités majeures de l’I.J.D.E.
Les enseignants et volontaires engagés dans l’association ont reçu des remerciements chaleureux pour leur dévouement, et le temps consacré à l’encadrement des élèves. Ces derniers ont démontré discipline, assiduité et motivation, des qualités jugées essentielles pour leur réussite scolaire.
Abakoura Adoum Adran, président de l’I.J.D.E., a souligné l’importance de ces initiatives éducatives : « Chaque édition est une opportunité de semer les graines de l’excellence. Malgré un effectif réduit, notre mission reste la même : accompagner les jeunes dans leur apprentissage et les encourager à exploiter tout leur potentiel. »
L’association a également exprimé sa gratitude envers tous ses membres pour leur engagement constant, et leur soutien à la cause de l’éducation. L’I.J.D.E. demeure déterminée à offrir à chaque jeune du Bahr-El-Gazel, un accès à des opportunités d’apprentissage de qualité, contribuant ainsi au développement durable de la province.
