Tchad : l'Émir du Qatar élevé au grade de dignité de grande croix de l'Ordre national

Le décret, signé à titre exceptionnel au titre de la Présidence de la République, a été lu au cours de la cérémonie commémorative à la Place de la nation. La distinction a été remise à l'ambassadeur du Qatar au Tchad.



Cette distinction intervient trois jours après la signature de l'accord de paix de Doha entre le gouvernement tchadien et une quarantaine de mouvements politico-militaires. Le Qatar a joué les bons offices durant cinq mois de pourparlers sur son sol.



À l'occasion de la fête de l'indépendance, le ministère Qatari des Affaires étrangères a félicité le Tchad et a émis le souhait que l'accord de paix de Doha soit un tournant important pour la stabilité et la prospérité du peuple tchadien, mais aussi pour la réalisation de ses objectifs en matière de sécurité, de développement et de prospérité.