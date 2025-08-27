Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 27 Août 2025


​L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), en partenariat avec Airtel Tchad, a procédé ce 27 août 2025 à la remise officielle de fonds de démarrage et de kits d’insertion socio-économique à 160 jeunes de N’Djamena formés en techniques de commercialisation.


Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’ONAPE et la société de téléphonie mobile Airtel, et vise à favoriser l’insertion professionnelle et l’autonomisation des jeunes. La cérémonie a réuni plusieurs responsables institutionnels ainsi que les bénéficiaires.

Dans son intervention, Baal Tarah Abel, représentant du directeur général d’Airtel Tchad, a rappelé que ce programme « incarne un engagement commun pour offrir aux 500 bénéficiaires répartis à travers le pays des opportunités concrètes d’affaires et un avenir meilleur ». Il a souligné que la formation en entrepreneuriat et en usage des TIC est complétée par la mise à disposition d’outils pratiques : téléphones équipés de cartes SIM, gilets, parasols et tabliers.

« À tous les jeunes, croyez en vous, croyez en vos rêves et sachez que vous n’êtes pas seuls. Airtel est à vos côtés pour vous connecter au monde et vous accompagner dans la réalisation de vos ambitions », a-t-il affirmé.

​De son côté, le directeur général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a rendu hommage au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour sa vision et ses engagements en faveur de la jeunesse. Il a rappelé que cette initiative répond à l’action 41 du programme présidentiel, qui place l’emploi et l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes au centre des priorités nationales.

Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion
« Ce kit que vous recevez n’est pas un cadeau, mais un contrat de responsabilité. Vous devez le faire fructifier et prouver, par la qualité de votre service et la rigueur de votre gestion, que vous méritez la confiance placée en vous », a-t-il déclaré en s’adressant aux bénéficiaires.

Le directeur a également qualifié Airtel de « partenaire stratégique », démontrant que le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans le développement national.

Le projet global, doté d’un fonds de 50 millions de F CFA, bénéficiera à 500 jeunes dans les 23 provinces du pays, dont 16 millions de F CFA spécifiquement alloués aux 160 bénéficiaires de N’Djamena.

La cérémonie s’est achevée par la remise symbolique des chèques et une photo de famille, symbolisant l’engagement partagé pour un avenir plus inclusif et prospère.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/08/2025

Tchad : des nominations au Conseil Supérieur de la Magistrature

Tchad : des nominations au Conseil Supérieur de la Magistrature

Tchad : engagement pour une pêche et une aquaculture intégrées face aux défis mondiaux Tchad : engagement pour une pêche et une aquaculture intégrées face aux défis mondiaux 26/08/2025

Populaires

Libye : Vidéo choquante d’un migrant tchadien exécuté dans le désert par une milice

27/08/2025

Tchad : deux nouveaux postes créés à la Présidence de la République

26/08/2025

Moov Africa Tchad, sponsor officiel de la 2ᵉ édition du Concours National d’Éloquence

26/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter