Tchad : l’ONAPE et Airtel soutiennent 160 jeunes de N’Djamena avec des fonds de démarrage et des kits d’insertion

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’ONAPE et la société de téléphonie mobile Airtel, et vise à favoriser l’insertion professionnelle et l’autonomisation des jeunes. La cérémonie a réuni plusieurs responsables institutionnels ainsi que les bénéficiaires.



Dans son intervention, Baal Tarah Abel, représentant du directeur général d’Airtel Tchad, a rappelé que ce programme « incarne un engagement commun pour offrir aux 500 bénéficiaires répartis à travers le pays des opportunités concrètes d’affaires et un avenir meilleur ». Il a souligné que la formation en entrepreneuriat et en usage des TIC est complétée par la mise à disposition d’outils pratiques : téléphones équipés de cartes SIM, gilets, parasols et tabliers.



« À tous les jeunes, croyez en vous, croyez en vos rêves et sachez que vous n’êtes pas seuls. Airtel est à vos côtés pour vous connecter au monde et vous accompagner dans la réalisation de vos ambitions », a-t-il affirmé.



​De son côté, le directeur général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a rendu hommage au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour sa vision et ses engagements en faveur de la jeunesse. Il a rappelé que cette initiative répond à l’action 41 du programme présidentiel, qui place l’emploi et l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes au centre des priorités nationales.