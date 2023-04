Tchad : l'UDJT appelle à une action urgente du président de transition pour résoudre les crises

Parmi les problèmes que Moyalbaye Ndordji a mentionnés figurent la nécessité d'arrêter Garam, l'auteur présumé de crimes répétitifs dans le village de Sandana, et de faire la lumière sur les problèmes dans les villes de Kouri Bougoudji, Abéché, Kyabé, Danamadji et Niellim, ainsi que sur les événements regrettables du 20 octobre 2022. Il a également appelé à la résolution du problème du vol de bétail avec la complicité de certaines autorités administratives, du conflit inter-communautaire et de la pénurie de carburant. Il a également demandé des explications sur la nationalisation de la Société d'Hydrocarbure, qui pourrait présenter un grand danger pour le peuple tchadien à long terme. Enfin, Moyalbaye Ndordji a exhorté le président de transition à lutter contre l'enlèvement de personnes contre rançon et à gérer le Tchad avec justice et égalité.



L'UDJT appelle le président de transition à prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes qui minent la société tchadienne et à travailler à la restauration de la paix et de la quiétude de toute la population tchadienne.