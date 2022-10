Tchad : l’UDS demande à l’UA de surseoir à d'éventuelles sanctions

La vice-présidente de l’UDS, Demba Tatiana, a indiqué qu'elle se félicite de la dissolution du Conseil militaire de transition (CMT) dans le temps imparti et se réjouit de l’investiture du président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno. "Les tchadiens ont compris l’importance de la paix chèrement acquise", dit-elle.



Selon Demba Tatiana, le président de transition a montré ses preuves en ramenant la paix dans certains pays voisins et amis mais aussi et surtout au Tchad, juste après le décès du maréchal Idriss Deby Itno, en sauvant le Tchad du pire.



Le parti demande à l’Union africaine de surseoir à sa décision de sanctionner le Tchad. Car, pour le parti, la transition tchadienne servira de modèle pour les autres nations.



Le parti soutien indéfectiblement et sans faille le président de la transition pour sa mission et implore Dieu Le Tout Puissant de le préserver de tout mal.