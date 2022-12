Tchad : l'UMOCIRT outille les exportateurs des cuirs et peaux en commerce international

Le point focal de l'UMOCIRT, Moldom Allama Kaltouma, a indiqué que le projet de renforcement des capacités commerciales de la filière cuirs et peaux du Tchad a été approuvé par le secrétariat exécutif du Cadre intégré renforcé (CIR) et le Fond d'affectation spécial (FAS) en septembre 2019.



Selon Moldom Allama Kaltouma, ce projet vise spécifiquement à améliorer la compétitivité de la filière cuirs et peaux à travers un renforcement des capacités des acteurs impliqués dans ladite filière.



Le projet a été conçu et mis en exécution pour permettre aux différents acteurs de maîtriser les techniques de dépouillage et de conservation, garantissant une production des peaux de bonne qualité qui respectent les normes internationales, indique Moldom Allama Kaltouma.



Pour elle, au cours de cette formation, les acteurs auront à suivre les règles du commerce international et pourront produire des peaux de bonne qualité, tout en accédant au marché régional et international sans trop de contraintes.