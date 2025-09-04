Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’Union européenne alloue 850 millions de FCFA pour lutter contre me choléra à l’Est


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 4 Septembre 2025



Tchad : l’Union européenne alloue 850 millions de FCFA pour lutter contre me choléra à l’Est
Un financement d’urgence de plus de 850 millions de FCFA (1,35 million EUR) a été débloqué par l’Union européenne pour soutenir le Tchad dans la lutte contre le choléra.

Les professionnels de la santé ont exprimé leur inquiétude de l'épidémie de choléra dans la province du Ouaddaï (Est) en juillet 2025. L'ONU recense plus de 700 cas et au moins 50 décès, dont la moitié aurait eu lieu dans les communautés et non à l’hôpital.

L’objectif des autorités sanitaires tchadiennes et internationales est de freiner la propagation de cette maladie infectieuse qui se transmet par l’eau et les aliments contaminés. Selon le chef intérimaire du bureau de l'aide humanitaire de l'UE, Laurent De Ruyt, « le choléra tue rapidement, mais avec la bonne réponse, il peut être arrêté tout aussi vite ».

Les financements débloqués par l’UE à l’appel de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés permettront de fournir des kits de traitement du choléra, de renforcer les structures de santé, et former du personnel médical. Ils permettront également de soutenir le ministère de la Santé tchadien dans sa campagne de sensibilisation aux gestes préventifs.

Cette épidémie s'est propagée dans plusieurs pays africains, notamment au Soudan, en Éthiopie et en République démocratique du Congo. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, plus de 800 000 réfugiés ont fui la région du Darfour pour rejoindre l’Est du Tchad, où les besoins d’aide humanitaire et de financements sont aujourd’hui majeurs.

Alors que le budget onusien a été amputé, l’UE demeure un partenaire essentiel pour le Tchad. Depuis le début de l’année 2025, l’aide apportée par l’institution européenne dépasserait les 50 milliards de FCFA (77,85 millions EUR).


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/09/2025

Tchad : les artisans membres de la FENAT à l'école de la gestion et commercialisation

Tchad : les artisans membres de la FENAT à l'école de la gestion et commercialisation

Tchad : La HAMA alerte contre la prolifération des faux médias sur les réseaux sociaux Tchad : La HAMA alerte contre la prolifération des faux médias sur les réseaux sociaux 03/09/2025

Populaires

Tchad : fermeture obligatoire des chichas, thés et cafés publics à 21h à Abéché

03/09/2025

Tchad : trois cas suspects de choléra signalés dans le camp de réfugiés de Zabout

03/09/2025

Tchad : près de 5000 élèves réfugiés soudanais passent leur baccalauréat au Tchad

03/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter