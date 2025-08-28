Tchad : l’activiste Mahamat Souleymane Iregue enlevé par l’ANSE, selon sa famille

Mahamat Souleymane Iregue, activiste connu pour ses critiques virulentes à l’égard du pouvoir du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a été enlevé hier, mercredi, aux alentours de 12h30, à proximité du ministère des Finances, par des éléments de l’Agence nationale de sécurité de l’État (ANSE), a indiqué sa famille au journal Alwihda Info.



Très actif sur les réseaux sociaux, Mahamat Souleymane Iregue dénonçait régulièrement la gestion du pays par le pouvoir en place. Pour l’heure, ni les auteurs de l’enlèvement ni le lieu de sa détention ne sont connus.