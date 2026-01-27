Tchad : l’ambassade de l’Inde célèbre le 77ᵉ anniversaire de la République indienne











Le Tchad et l’Inde partagent des valeurs communes, notamment le respect de la souveraineté, la non-ingérence et la conviction que le développement durable repose sur des partenariats équilibrés.

L’ambassade de l’Inde au Tchad a célébré, le lundi 26 janvier 2026, le 77ᵉ anniversaire de la République indienne, marquant l’entrée en vigueur de la Constitution de l’Inde le 26 janvier 1950.



La cérémonie s’est tenue dans un hôtel de la place, en présence de responsables diplomatiques accrédités au Tchad, de représentants des organisations internationales, ainsi que des membres de la communauté indienne résidant au Tchad.



Dans son allocution, le chargé d’affaires et ambassadeur par intérim, Harish Baxla, a mis en lumière les performances économiques et technologiques de l’Inde. Il a souligné qu’en 2025, l’Inde est demeurée l’économie à la croissance la plus rapide au monde, devenant la quatrième économie mondiale en valeur absolue, avec une croissance du PIB estimée à 7,3 % pour l’exercice fiscal en cours. Il a également insisté sur l’engagement de l’Inde en faveur de la transition énergétique, avec une capacité installée de 254 gigawatts d’énergie renouvelable.



À travers le plus grand programme mondial d’installation de panneaux solaires sur les toits, 10 millions de familles ont déjà été enregistrées. L’Inde est par ailleurs à l’initiative de l’Alliance solaire internationale, lancée en 2015, qui regroupe aujourd’hui plus de 120 pays. Le projet « One Sun, One World, One Grid » illustre cette volonté de coopération énergétique mondiale. Sur le plan numérique, M. Baxla a rappelé que l’Inde dispose du deuxième plus grand réseau de télécommunications au monde, avec 1,2 milliard d’utilisateurs et les tarifs de données les plus bas, à environ 16 cents par gigaoctet.



Les paiements numériques y sont largement adoptés grâce à l’UPI (Unified Payments Interface), qui a enregistré plus de 228 milliards de transactions en 2025, soit une croissance annuelle de 32,5 %. Les plateformes comme PayTM, PhonePe et Google Pay sont aujourd’hui utilisées à grande échelle, y compris par les petites entreprises.



Il a également évoqué les avancées de l’Inde dans la fabrication locale de matériel de défense, l’autosuffisance alimentaire, ainsi que les progrès remarquables de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), notamment le lancement réussi en décembre 2025 du satellite LVM3-M6, le plus lourd jamais placé en orbite basse depuis le sol indien.



Abordant les relations indo-tchadiennes, le chargé d’affaires a souligné leur excellence et leur stabilité depuis plusieurs décennies. Depuis l’ouverture de l’ambassade de l’Inde à N’Djamena en mai 2023, la coopération bilatérale s’est renforcée dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la santé, les télécommunications, l’éducation, l’environnement et le développement durable.



Près de 6 500 visas ont été délivrés à des citoyens tchadiens depuis août 2024, dont 5 000 pour des soins médicaux en Inde, faisant de ce pays une destination privilégiée pour le tourisme médical. En matière de formation, l’Inde a octroyé en 2025 25 bourses d’études à des étudiants tchadiens et 37 places de formation professionnelle à des fonctionnaires, dans des domaines variés tels que la cybersécurité, la gouvernance, l’agriculture, la santé et la gestion financière publique.



Prenant la parole au nom du gouvernement tchadien, le directeur général des relations bilatérales, Ngaralbaye Mickael, représentant le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, a salué les avancées remarquables de l’Inde. Il a mis en avant la vitalité de son économie, sa capacité d’innovation et le rôle moteur de sa jeunesse.



Il a souligné que le Tchad et l’Inde partagent des valeurs communes, notamment le respect de la souveraineté, la non-ingérence et la conviction que le développement durable repose sur des partenariats équilibrés. Il a enfin insisté sur l’importance des échanges humains, universitaires, culturels et économiques, qui constituent le socle d’une coopération durable et mutuellement bénéfique.







