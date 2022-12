Tchad : l’ambassade du Maroc célèbre l’exploit des Lions de l’Atlas au mondial

Étaient présents lors de ce déjeuner offert par l’ambassadeur du Maroc au Tchad, plusieurs directeurs et rédacteurs des organes de presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh et le président de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Abderahamane Barka Doningar.

Cette prestation des Lions de l’Atlas, indique l’Ambassadeur du Maroc, Abdellatif Erroja, n’est pas fortuite. Elle est le résultat d’une politique initiée par sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a toujours accordé un intérêt particulier au développement du secteur du football, le sport le plus populaire dans le monde et en particulier en Afrique.« Cette stratégie a commencé par la mise en place de l’académie Mohammed VI de football inaugurée en 2009 et qui a commencé à donner ses fruits, une institution moderne, multidimensionnelle qui respecte les normes internationales. Je suis convaincu que cette performance de la sélection marocaine servira de stimulant et d’accélérateur significatif pour les autres pays africains en prélude en une nouvelle ère du football africain », affirme l’ambassadeur.