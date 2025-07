Tchad : l’ambassade du Maroc célèbre le 26ème anniversaire de la Fête du Trône

À l’occasion du 26ème anniversaire de la Fête du Trône, marquant l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a prononcé un discours éloquent le mercredi 30 juillet 2025, mettant en lumière les avancées du Royaume et les liens fraternels unissant les deux pays.



La cérémonie, organisée à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, en présence de hautes personnalités tchadiennes et internationales, a été l’occasion de réaffirmer l’engagement commun en faveur d’un partenariat sud-sud structurant. Au programme : l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, la coupure du traditionnel gâteau d’amitié et un dîner de clôture, symbolisant la solidité des relations bilatérales.



Un Maroc en mouvement, ancré dans l’innovation et le développement

Aux côtés du secrétaire général du ministère tchadien des Affaires étrangères, l’ambassadeur Erroja a rappelé les réalisations marocaines sous le règne de Mohammed VI. Parmi les temps forts : une croissance économique robuste (4,8 % au premier trimestre 2025), des réformes sociales ambitieuses (élargissement de la couverture médicale, mise en place du Registre Social Unifié), et le développement d’infrastructures de pointe (barrages, usines de dessalement, LGV et autoroutes). Le Royaume renforce également son rôle continental avec des projets phares comme le gazoduc Nigéria-Maroc et les préparatifs de la Coupe du Monde 2030.



Coopération Maroc-Tchad : des réalisations tangibles et des ambitions partagées

Les relations bilatérales ont connu un essor remarquable, illustré par l’ouverture du consulat général du Tchad à Dakhla en août 2024. Plusieurs initiatives concrètes témoignent de cette dynamique :



-Agriculture et énergie : Une mission scientifique conjointe vise à optimiser l’usage des engrais phosphatés pour booster la productivité agricole tchadienne.



-Formation : Augmentation des bourses d’études marocaines pour les étudiants tchadiens (250 dès 2025-2026) et création d’un « Coding Center " à N’Djamena pour la formation à distance.



-Connectivité : Reprise des vols directs Casablanca-N’Djamena par Royal Air Maroc dès septembre 2025, facilitant les échanges économiques et culturels.



-Investissements : Le Fonds Al-MADA explore des opportunités multisectorielles, tandis que des projets agro-industriels et des zones franches sont à l’étude.



« Tchad Connexion 2030 » : un cadre pour un partenariat renforcé

L’ambassadeur a salué le plan de développement tchadien, aligné sur les priorités marocaines en matière d’infrastructures, de digitalisation et d’énergies renouvelables. La tenue prochaine de la Commission mixte de coopération et du premier Forum économique Maroc-Tchad reflète la volonté commune de consolider ces synergies.



Une vision africaine commune

Les deux pays partagent une ambition continentale, incarnée par l’Initiative Royale pour l’accès des États du Sahel à l’Atlantique. Le Tchad, acteur clé de la stabilité régionale (médiation en RCA), voit dans le Maroc un partenaire solidaire pour relever les défis sécuritaires et économiques.



En clôture, l’ambassadeur a rendu hommage aux acteurs de cette coopération (entreprises, diaspora marocaine, lauréats tchadiens) et réaffirmé son engagement à renforcer ces liens. « Ensemble, faisons de notre partenariat un modèle de coopération sud-sud » , a-t-il déclaré, sous les applaudissements de l’assistance.