Tchad : l'ambassade du Maroc fête le 25ème anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI

Ce 30 juillet 2024, à l'occasion des festivités marquant le 25ème anniversaire de l'accession au trône du Roi Mohammed VI, l'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a organisé une soirée de réception, à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en présence de plusieurs invités de marque, dont la ministre déléguée aux Affaires étrangères, présidents des grandes Institutions de la République du Tchad, ambassadeurs et représentants des organisations internationales...



Dans son mot introductif, Abdellatif Erroja, ambassadeur du Royaume chérifien au Tchad, a rappelé que la fête du trône se présente pour eux, les Marocains, comme étant un moment historique de leur nation dans le passé, dans le présent et dans le futur.



« C'est une occasion de fierté commémorée avec un immense honneur au cours de laquelle, le peuple marocain renouvelle son attachement au pacte d'allégeance et aux liens indéfectibles avec ses Rois », poursuit-il.



Abdellatif Erroja a précisé que le 25ème anniversaire du règne de sa Majesté le roi Mohammed VI est un instant marquant, pour mettre en exergue l'essor des réalisations initiées par sa Majesté, en matière de réformes structurelles, de programmes de développement, d'évaluation des politiques publiques, en particulier, le chantier de la généralisation de la protection sociale.



L'ambassadeur du Maroc au Tchad a ensuite détaillé tous les différents progrès que son pays a atteint à différents niveaux, avant de louer les riches relations qui existent entre N'Djamena et Rabat. « Les relations entre le royaume du Maroc et la République Tchad se caractérisent par une continuité et un développement au fil du temps.



Le Tchad représente pour le royaume du Maroc, un partenaire fiable dans la région sahélienne », a conclu Abdellatif Erroja.