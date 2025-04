Tchad : l'ambassadeur d'Algérie au Tchad visite l'école Coranique "Al-bir" de Ridina

A l'occasion de la fin du mois béni du Ramadan, l'ambassadeur de la République d'Algérie au Tchad, Dr Fayçal Djaouti a effectué le 29 mars 2025, une visite à l'école Coranique "Al-bir" située au quartier Ridina dans le 5ème arrondissement de la capitale. Cette école est dédiée à l'apprentissage et à la mémorisation du Saint Coran, œuvrant ainsi dans le domaine de l'éducation et à la formation des élèves apprenants.



Cette visite a permis à l'ambassadeur de s'enquérir des conditions dans lesquelles étudient ces enfants. Elle a été aussi l'occasion pour l'ambassadeur et sa suite d'offrir une aide symbolique constituée des livres du Saint Coran, notamment le Coran qui dispose d'une technique de braille permettant aux enfants vivant avec une d'efficience visuelle, au besoin spécifique, de poursuivre leurs études et de lire le Saint Coran ainsi que des produits alimentaires.



L'ambassadeur de la République d'Algérie, Dr Fayçal Djaouti s’est dit très honoré pour cette invitation, et a souligné que cette visite a été l'occasion pour lui de visiter l'ensemble des infrastructures pédagogiques, et de voir aussi les techniques d'encadrement.



II a également discuté avec les encadreurs sur la possibilité de créer une coopération entre l'ambassade d'Algérie et l'école Coranique Al-bir, permettant ainsi aux enseignants de cette école, d'aller poursuivre leurs études en Algérie, grâce à des bourses qui leurs seront octroyées par l'ambassade d'Algérie.



Très touché par cette marque de sympathie, le surveillant de cette école coranique, Mourtada Ibrahim Adam s’est dit très ravi de cette visite symbolique, il a ensuite fait la présentation de tous ses élèves à la délégation, tout en exprimant toute sa gratitude à l'ambassadeur pour ce geste symbolique contribuant ainsi à l'éducation et à l'encadrement de ces enfants.



Il faut noter que c'est pour la deuxième fois que l'ambassadeur Fayçal Djaouti effectue cette visite, la première c'était lors de la cérémonie marquant la sortie de la promotion d'une centaine d'élèves ayant mémoriser le Saint Coran, il y a quelques semaines.