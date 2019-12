Tchad : l'annuaire statistique de la justice présenté

Le ministère de la justice, chargé des droits humains, avec l’appui du Projet d'appui à la justice (PRAJUST II) a présenté lundi matin au cours d’un atelier, l’annuaire statistique de la justice édition 2017.



Cet annuaire comprend une description chiffrée des activités des juridictions et des maisons d’arrêts ainsi que les moyens de la justice.



Le chef de section de la bonne gouvernance de l’Union Européenne, Frédéric Materne, a déclaré que les données statistiques vont améliorer la gestion du système judiciaire "Sans justice, il n’y a pas d’Etat de droit et sans Etat de droit, il n’y a pas de développement possible", a-t-il indiqué.



Le directeur général du ministère de la Justice, Madjitangué Trahogra, a affirmé que les données statistiques sont importantes pour la modernisation de la justice au Tchad.