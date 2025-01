TCHAD

Tchad : l'association ADAH fait un don aux orphelins du Centre Bakan Al-Salam à Abéché

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 4 Janvier 2025

Dans le cadre de ses activités, les membres de l'Association pour le Développement et les Actions Humanitaires (ADAH) ont procédé ce samedi 4 janvier 2025, à la remise d'un don au profit des orphelins et enfants abandonnés du Centre Bakan Al-Salam à Abéché. Ce don est constitué de cartons de savon et de sacs de détergents.