Tchad : l’association Bet Al Nadjah renforce son engagement pour l’emploi des jeunes à Sarh

L’association Bet Al Nadjah a animé ce 18 novembre 2025, un point de presse à son siège au quartier Bégou, dans le 4ème arrondissement de Sarh.



Le directeur général, Allaramadji Natoïtra, a présenté les initiatives mises en œuvre pour favoriser l’entrepreneuriat et lutter contre le chômage des jeunes dans la province. Il a rappelé que l’organisation intervient dans le cadre du Programme d’Entrepreneuriat Agricole (PEA) et du Projet Jeunesse vers l’Emploi Durable (JED).



Ces deux programmes, menés en partenariat avec Afdi, ESSOR et d’autres structures, bénéficient du soutien financier de l’Agence Française de Développement, de Global Gateway et de l’Union européenne. Ses projets visent à promouvoir l’entrepreneuriat agroalimentaire et l’accès des jeunes à des emplois durables.



Le directeur a également mis en avant les services offerts par l’association à travers la Maison de la Petite Entreprise. Parmi ceux-ci : l’accompagnement des jeunes dans la gestion de leurs activités, l’appui technologique aux unités de transformation agroalimentaire, les subventions, les services non financiers et le prêt d’honneur, destiné à soutenir les porteurs de projets de la province du Moyen-Chari.



Pour finir, Allaramadji Natoïtra a appelé les jeunes à s’engager davantage, à développer leur esprit d’initiative et à devenir les acteurs principaux de leur avenir professionnel.