Tchad : l’équipe de football Étoile d’Afrique de Walia reçoit une panoplie d'équipements

Le don est composé de maillots, ballons, protèges tibias, poteaux de but, plots d'entraînement, drapeaux de corner, sifflets d'arbitre et gants de gardien. Il vise encourager l’émergence du football tchadien.



Le club Étoile d’Afrique est une équipe située à walia Ngoumna dans le 9ème arrondissement et subdivisée en 4 divisions. La première division regroupe les jeunes de 18 à 23 ans ; la 2ème division regroupe les jeunes de 14 à 17 ans ; la 3ème division concerne les jeunes âgés de 8 à 13 ans et la 4ème est réservée uniquement aux filles.



Remettant officiellement le don, le bienfaiteur Pouora Macoundji souligne que ce geste marque le point de départ d’un vaste chantier initié par lui-même pour répondre aux besoins des équipes des jeunes sportifs, promouvoir et développer l’éducation sportive, organiser plusieurs activités et actions de fond, notamment l’organisation des manifestations sportives et culturelles, promouvoir des actions contre l’exclusion à caractère socio-économique, éducatif et sportif. Car dit-il, la politique du football tchadien est appréciée à sa juste valeur.



"Le temps est venu pour nous jeunes de prendre notre destin en main à travers des initiatives porteuses de fruits, mobilier et unir nos forces pour soutenir et aider les jeunes autant sur le plan sportif que dans leur intégration sociale, à la culture de la paix et de la citoyenneté gage de développement du pays et celle de l’épanouissement des jeunes par la création des structures adéquates", soutient le manager Pouora Macoundji.



Pour lui, il est indispensable de doter l’équipe « Étoile d’Afrique de Walia » des matériels et équipements pouvant contribuer à son rayonnement à l’échelle nationale et supranationale.



Le coach de l’équipe Étoile d’Afrique de Walia, Kevin Djoh se dit très ému et reconnaissant pour ce geste louable. "Le don permettra d'encourager davantage les joueurs et joueuses qui sont très jeunes, ambitieux et talentueux", dit-il.



Le club Étoile d’Afrique de Walia a également reçu une somme de 50.000 Fcfa de la part du président de l’association « Je respecte ma ville », Assia Boum Blagué. Ce dernier soutient qu’il faut encourager les jeunes, même avec des petits gestes. Assia Boum Blagué conseille aux jeunes joueurs et joueuses du club d’être plus compétitifs afin d’assurer l’avenir du football tchadien.