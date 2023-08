Tchad : l'équipe de football de la Gendarmerie du Ouaddaï remporte la finale du tournoi de la Paix

La finale du tournoi de football de rassemblement, entre les forces militaires et civiles, s'est déroulée ce lundi 14 août 2023, au stade d'Abéché.



L'équipe As-Vétéran a affronté l'équipe de la Gendarmerie nationale, dans un match organisé par l'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement.



L'événement a été honoré par la présence du secrétaire général de la province, Abakar Hissein Didigui, ainsi que de nombreux autres invités et passionnés du football. À la fin du match, le score s'est terminé sur un but à zéro, en faveur de l'équipe de la Gendarmerie, ce qui leur a permis de remporter le trophée mis en jeu par l'association Toumaï.



Le président du comité d'organisation du tournoi, Abdelkerim Moussa Issa, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement sportif.



De son côté, le président de l'association Toumaï, Abakar Kabouch, a souligné que ce tournoi de rassemblement visait à soutenir la recherche de la paix et la coexistence harmonieuse, éléments clés du développement. Il a également réaffirmé l'engagement de son organisation à continuer de travailler en ce sens, pour le bien-être de la population.



Lors de la remise du trophée à l'équipe victorieuse, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué l'initiative de l'association Toumaï, pour l'organisation de ce tournoi qui a réuni militaires et civils. Il a souligné que cette initiative était en ligne avec la politique du gouvernement de transition, dirigé par le général Mahamat Idriss Deby Itno.



Il faut noter que quatre équipes ont participé à ce tournoi : As-Vétéran, l'équipe de la Gendarmerie nationale, celle de la Force mixte Tchad-Soudan et l'équipe de la zone 2.