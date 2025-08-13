Tchad : l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention du choléra

Depuis quelques semaines, le gouvernement du Tchad a alerté sur la résurgence de cas de choléra dans l’est du pays, notamment dans les camps de réfugiés. Cette situation est liée à l’afflux massif de personnes venues du Soudan, installées à l’est du Tchad pour fuir la guerre.



Bien avant cela, des cas avaient déjà été signalés par les humanitaires dans la région du Darfour-Nord, au Soudan, où vivent des milliers de déplacés. Face à cette menace, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, s’est rendu à Abéché dans la province du Ouaddaï afin de constater de visu la situation sanitaire.



Ce déplacement visait à renforcer la coordination des équipes de lutte contre le choléra, à redynamiser les stratégies en place et à mettre en œuvre des méthodes adaptées pour circonscrire l’épidémie. La population tchadienne doit rester vigilante pour prévenir cette maladie.



Selon l’Institut Pasteur de Lille, les principaux symptômes du choléra sont des diarrhées abondantes, ressemblant à de l’« eau de riz », et des vomissements en jet. Ces pertes digestives peuvent atteindre plusieurs litres en peu de temps, entraînant une soif intense, de douloureuses crampes musculaires et une diminution progressive de la production d’urine.



Sans traitement rapide, le patient se déshydrate sévèrement : les yeux se creusent, la peau se plisse, la tension artérielle chute, la respiration devient difficile, et la mort peut survenir en quelques jours, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées.



Rappelons que le choléra est une maladie diarrhéique non fébrile, contractée par ingestion de bactéries Vibrio cholerae présentes dans de l’eau ou des aliments contaminés.



Mesures de prévention essentielles

1. Hygiène des mains Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, ou utilisez une solution hydro-alcoolique si nécessaire.

2. Eau potable Buvez uniquement de l’eau en bouteille scellée ou de l’eau préalablement traitée. Si l’eau potable n’est pas disponible, utilisez des comprimés de purification, des filtres ou du chlore. Si l’eau est trouble, filtrez-la, avant de la purifier.

3. Hygiène domestique Nettoyez régulièrement les toilettes avec de l’eau de javel.

4. Alimentation Consommez uniquement des aliments bien cuits et encore chauds. Couvrez les aliments pour éviter toute contamination. Évitez les aliments crus, y compris les fruits et légumes non pelés.

5. Précautions saisonnières En cette période de pluies et de vacances, veillez à ce que les enfants ne se baignent pas dans les eaux stagnantes.



Ces gestes simples, mais essentiels, peuvent réduire considérablement le risque d’infection et sauver des vies.