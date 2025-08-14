Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 14 Août 2025



Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena
Malgré l'interdiction ferme des autorités municipales, les sacs plastiques, plus connus sous le nom de « leida », continuent de proliférer dans les rues de Ndjamena. Ce fléau, véritable danger pour l'environnement, semble avoir échappé à tout contrôle, rendant vaine la volonté de la mairie de lutter contre la pollution plastique.

Le maire de la commune de N’Djamena, à travers l’arrêté n° 37 rendu public le 17 mars 2025, a informé que « sont formellement interdits dans le périmètre urbain de la ville de N’Djamena, l’importation, et l’utilisation des emballages en plastiques non biodégradables “leida” ». Ne sont autorisés que ceux qui sont biodégradables pour la préservation de l’environnement.

Où en est l'application de cette décision ? Partout dans la capitale tchadienne, des amoncellements de « leida » jonchent les rues, obstruent les canaux d'évacuation des eaux pluviales et dégradent les paysages urbains. Utilisés à profusion dans les marchés, les boutiques et même par les vendeurs ambulants, ces sacs non biodégradables sont une source majeure de pollution. Leur durée de vie, qui peut s'étendre sur plusieurs centaines d'années, en fait une menace durable pour les sols, la faune et la santé publique.

L'interdiction de ces plastiques à usage unique, autrefois perçue comme une mesure salutaire, n'est désormais qu'un souvenir lointain. Le manque de sensibilisation, la difficulté à trouver des alternatives économiques et efficaces, et l'absence de contrôle rigoureux ont permis à ces sacs de faire leur grand retour. Les commerçants, par habitude ou par contrainte financière, continuent de les distribuer, et les citoyens, faute de mieux, les utilisent quotidiennement.

Face à cette situation, une question se pose : comment les autorités peuvent-elles inverser la tendance ? Une simple interdiction ne suffit visiblement pas. Il est urgent de mettre en place une stratégie plus globale et inclusive, qui combine la sensibilisation des populations, l'encouragement des alternatives durables notamment, sacs en tissu, paniers, etc., et le renforcement des contrôles sur la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

N’Djamena a besoin d'une action concrète pour se débarrasser de ces déchets polluants. L'avenir de l'environnement de la ville et la santé de ses habitants en dépendent.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2025

Tchad : à Kélo, démantèlement d’un réseau de voleurs et de trafiquants de drogue

Tchad : à Kélo, démantèlement d’un réseau de voleurs et de trafiquants de drogue

Tchad : le Salamat valide son plan de développement sanitaire 2023–2030 Tchad : le Salamat valide son plan de développement sanitaire 2023–2030 13/08/2025

Populaires

Tchad–États-Unis : Un accord historique sur les terres rares pour la paix et la prospérité

13/08/2025

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

13/08/2025

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

13/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter