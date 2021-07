Tchad : l'intérêt du marché financier de la CEMAC présenté aux hommes d'affaires

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Commercial Bank Tchad (CBT) Bourse a organisé ce 29 juillet à l'hôtel la Résidence, un séminaire sur le marché financier de la CEMAC et du Tchad avec ses différents partenaires, notamment, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) et tant d'autres, relatif aux produits, services et conditions d'accès au marché financier.



Le directeur général de la CBT Bourse, Moyaranga Alfred a tout d'abord présenté l'historique de la CBT Bourse. Selon lui, lors des crises financières et des difficultés rencontrées par le gouvernement du Tchad, la CBT Bourse a été au-devant pour apporter son soutien pour payer les salaires et payer les fournisseurs de l'État. Et cela à travers des avances en trésorerie et l'acquisition massive des titres de l'État (obligations et bon du trésor).



Il a ajouté qu'en poursuivant dans son élan d'accompagnement du développement du Tchad, la CBT a créé en 2016, la première société de bourse de la place, permettant ainsi aux entreprises tchadiennes d'avoir un conseil en ingénierie financière, ouvrir leur capital à la bourse, lever des fonds sur le marché financier pour leur investissement, et aux particuliers de mieux placer leur épargne sur des comptes titres défiscalisés et aux taux d'intérêts intéressants. En plus du marché bancaire, il existe un marché financier qui peut permettre au secteur privé de financer mieux et plus amplement ses investissements, et pour d'autres, de placer judicieusement leur trésorerie.



Le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a relevé le rôle de la Chambre dont l'une des prérogatives essentielles est de favoriser l'accès à l'information économique au milieu des affaires. Il a indiqué que l'accès au marché financier, son développement et son appropriation, constituent aujourd'hui une préoccupation de premier ordre pour les opérateurs économiques.

Selon Ali Adji Mahamat Seid, pour une entreprise, la bourse est avant tout un fabuleux moyen de lever des fonds, et un circuit de financement direct entre l'épargne et l'investissement des entreprises. Elle est aussi un instrument de garantie de la liquidité de l'épargne investie à long terme, et un outil de mesure de la valeur des actifs pour l'entreprise. Le séminaire a vu la présence de plusieurs chefs d'entreprises et invités. Ils ont été exhortés à une meilleure appropriation des mécanismes boursiers.