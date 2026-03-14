









TCHAD Tchad : la 10ᵉ édition du Festival Koura Gosso lancée sous le signe de la promotion des jeunes talents

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 14 Mars 2026



​La 10ᵉ édition du Festival Koura Gosso (FKG) se tiendra du 1er au 6 avril 2026 dans plusieurs grandes villes du Tchad, puis du 1er au 6 décembre 2026 à Moundou. L’annonce a été faite ce 14 mars 2026, lors d’une conférence de presse organisée à la Maison nationale de la Femme, à N’Djamena. Cette édition anniversaire est placée sous le thème : « Inspirer, Rassembler, Partager ».

Lors de sa déclaration, la directrice artistique du festival, Madame Némadjilem Djerad Netoua, a souligné que cette édition marque une étape importante dans la promotion des talents artistiques tchadiens et dans l’accompagnement des jeunes vers une professionnalisation dans les métiers de la culture.



Elle a rappelé que le festival célèbre une décennie au service de la culture. Créé en 2017 à l’initiative de Netoua Ernestine, avec le soutien de l’Association Femme Aussi (AFEMA), le Festival Koura Gosso — qui signifie « jeune talent » en langue ngambaye — s’est progressivement imposé comme l’un des rendez-vous culturels majeurs du Tchad.



Au fil des années, l’événement a permis de révéler plusieurs artistes et de créer un espace d’expression pour les jeunes talents issus de différentes disciplines artistiques. Pour cette 10ᵉ édition, les organisateurs entendent renforcer la dimension de transmission et d’ouverture internationale.



Avant la grande célébration du festival, une tournée nationale de sélection est prévue du 1er au 6 avril 2026. Cette étape parcourra neuf villes du pays, notamment Bongor, Moundou, Mongo, Ati, Abéché, Doba, Koumra, Sarh et Kélo, afin d’identifier les meilleurs groupes et talents artistiques.



Les artistes retenus participeront ensuite à des résidences de création, destinées à améliorer leurs performances avant leur présentation officielle lors du festival à Moundou.



La directrice artistique a également annoncé que cette édition mettra l’accent sur la formation, à travers le programme « DOMAF Académique », réalisé en partenariat avec le Douala Music Art Festival du Cameroun. L’objectif est de renforcer les compétences des artistes dans les domaines du management artistique, de la production et de la gestion de carrière.



Par ailleurs, un espace baptisé « Tchad Open Culture » réunira institutions culturelles et partenaires internationaux afin de réfléchir à l’avenir des industries culturelles et créatives (ICC) au Tchad.



Au-delà de l’aspect artistique, le Festival Koura Gosso intègre également une dimension sociale et environnementale. Les organisateurs prévoient notamment des actions de sensibilisation écologique, dont la formation de femmes rurales à l’utilisation de foyers améliorés, ainsi que des activités de reboisement.



Entre concerts de musiques urbaines, slam, danse et initiatives en faveur du leadership féminin, cette 10ᵉ édition s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’année 2026 au Tchad.



Selon la directrice artistique, le festival se veut avant tout un espace d’engagement culturel pour la jeunesse. L’objectif est de permettre aux jeunes acteurs culturels d’impacter la société et de contribuer au changement à travers leurs initiatives.



Les initiateurs insistent également sur l’importance des industries culturelles et créatives pour l’avenir du continent africain, et particulièrement du Tchad. Selon la directrice, ces secteurs constituent des métiers porteurs, capables de structurer et de valoriser les talents afin de permettre aux jeunes de générer des revenus à travers leurs projets.



La 10ᵉ édition du Festival Koura Gosso se déroulera en trois phases principales :



Première phase : la tournée nationale de sélection.

Durant cette période, les équipes du festival iront à la rencontre des talents locaux dans plusieurs villes du pays afin de leur offrir une plateforme d’expression.



Deuxième phase : les résidences de création.

De mai à novembre, les talents participeront à des résidences de création dans différentes disciplines, notamment la danse, le chant et la peinture. Des formations en création de contenus numériques et en blogging seront également proposées afin de renforcer leurs compétences artistiques et professionnelles.



Troisième phase : la restitution finale.

La dernière étape se déroulera du 1er au 6 décembre 2026 à Moundou, où les artistes formés présenteront leurs créations au public lors de la grande clôture du festival.



Enfin, dans le cadre de cette édition, les organisateurs annoncent également un partenariat avec Thomas Academy, une structure basée au Cameroun. Cette institution accompagnera notamment les créateurs du digital et les talents créatifs dans leur formation.





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