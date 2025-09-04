Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la 2ème édition du Forum YoouthConnectSahel se tiendra en octobre 2025 à Ndjamena


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 4 Septembre 2025



L'annonce est faite le mercredi 3 septembre 2025 par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony lors d'une déclaration, en prélude aux activités marquant la 2ème édition du Forum YoouthConnectSahel qui aura lieu du 13 au 15 octobre 2025 dans la capitale tchadienne.

Selon lui, durant trois jours d'activités, plus de 1000 jeunes leaders sahéliens, des chefs d'États, des ministres, des partenaires techniques et financiers, notamment les acteurs privés, se réuniront à Ndjamena pour échanger, proposer et s'engager autour des priorités de la région sahélienne.

Ce forum qui sera organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le programme YoouthConnect Tchad, et en partenariat avec le système des Nations-Unies au Tchad, sera dédié à l'engagement, à l'innovation et à la souveraineté portée par l'inspiration de la jeunesse africaine, a-t-il ajouté.

Le thème retenu pour cette édition est : « jeunesse sahélienne et souveraineté : construire l'avenir face aux défis sécuritaires, environnementaux et de justice sociale ». Expliquant les modalités du déroulement, le ministre de la Jeunesse Maïdé Hamid Lony, a souligné que ce forum se déroulera avec un format hybride qui va permettre la participation de jeunes du Sahel et de la diaspora par le biais des plates-formes numériques.

Il comprend des sessions plénières, des ateliers thématiques, des expositions, des animations culturelles, ainsi que des activités sportives et citoyennes.

Il convient de signaler que Maïdé Hamit Lony, a également tenu rassuré que ce forum sera ouvert à tous les jeunes sans distinction, et les inscriptions se feront en ligne et dans les délégation provinciales de la Jeunesse, avant d'inviter les partenaires publics et privés, les organisations de la jeunesse, les médias, et l'ensemble des forces vives de la nation à une mobilisation totale, pour qu'il soit une réussite collective, et un signal fort du leadership tchadien dans la région sahélienne.


