Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la CNDH affine les stratégies d'éradication de la traite des personnes


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 7 Août 2025



Tchad : la CNDH affine les stratégies d'éradication de la traite des personnes
En marge de la célébration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, célébrée en différé, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé ce matin, une journée de réflexion sur ce fléau au ministère des Affaires étrangères. Il s’agira d’obtenir des propositions et stratégies, pour mettre fin à ce phénomène avilissant en est l'objet principal.

La traite des personnes est réelle au Tchad. Belngar Larmé, président de la CNDH le confirme : « Des jeunes aux bras valides leurrés qui affluent de différentes provinces vers les sites austères d’orpaillage, des enfants vendus à vil prix par leurs parents pour garder des troupeaux, ou envoyés auprès des maîtres dont le seul souci est de les utiliser au lieu de les éduquer ».

Les femmes non plus n'échappent à ce phénomène. Elles sont « sexuellement exploitées », regrette Belngar Larmé. C'est dire que le mal est profond et « ternit l'image du pays ».

Pour le juguler, « une concertation et une mutualisation des efforts » sont incontournables. Ainsi, le président de la CNDH espère que, « grâce à des discussions franches et constructives » de ces assises, des propositions seront émises, pour aider le gouvernement à mieux protéger les droits humains, et à enrayer définitivement la traite des personnes.

Mais avant ces propositions, le président de la CNDH informe que son institution travaille d'arrache-pied à protéger les droits humains. Belngar Larmé se vante d'avoir fait regagner leurs familles quatre jeunes et un gamin de 8 ans. Les premiers étaient exploités dans des mines d'or tandis que le gamin a été fait bouvier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir 06/08/2025

Populaires

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025

Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients

07/08/2025

Ghana : Deux ministres et six autres personnes périssent dans un crash d’hélicoptère militaire

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter