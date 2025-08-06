Tchad : la CNDH affine les stratégies d'éradication de la traite des personnes

En marge de la célébration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, célébrée en différé, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé ce matin, une journée de réflexion sur ce fléau au ministère des Affaires étrangères. Il s’agira d’obtenir des propositions et stratégies, pour mettre fin à ce phénomène avilissant en est l'objet principal.



La traite des personnes est réelle au Tchad. Belngar Larmé, président de la CNDH le confirme : « Des jeunes aux bras valides leurrés qui affluent de différentes provinces vers les sites austères d’orpaillage, des enfants vendus à vil prix par leurs parents pour garder des troupeaux, ou envoyés auprès des maîtres dont le seul souci est de les utiliser au lieu de les éduquer ».



Les femmes non plus n'échappent à ce phénomène. Elles sont « sexuellement exploitées », regrette Belngar Larmé. C'est dire que le mal est profond et « ternit l'image du pays ».



Pour le juguler, « une concertation et une mutualisation des efforts » sont incontournables. Ainsi, le président de la CNDH espère que, « grâce à des discussions franches et constructives » de ces assises, des propositions seront émises, pour aider le gouvernement à mieux protéger les droits humains, et à enrayer définitivement la traite des personnes.



Mais avant ces propositions, le président de la CNDH informe que son institution travaille d'arrache-pied à protéger les droits humains. Belngar Larmé se vante d'avoir fait regagner leurs familles quatre jeunes et un gamin de 8 ans. Les premiers étaient exploités dans des mines d'or tandis que le gamin a été fait bouvier.