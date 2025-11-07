Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la CNDH condamne le conflit meurtrier de Dibébé et appelle à une réponse ferme de l’État


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Novembre 2025



Tchad : la CNDH condamne le conflit meurtrier de Dibébé et appelle à une réponse ferme de l’État
La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a exprimé sa profonde consternation à la suite du conflit intercommunautaire survenu le 4 novembre 2025 à Dibébé, dans le département de N’Goura (province du Hadjer-Lamis), qui a fait au moins 33 morts, selon les premières informations.

Dans un communiqué officiel, la CNDH se dit « profondément attristée » par cette tragédie et appelle les autorités administratives, militaires et judiciaires de la province, ainsi que le gouvernement tchadien, à une gestion diligente et transparente de la situation.

L’institution nationale de défense des droits humains exige que les auteurs de ces violences soient identifiés, poursuivis et punis conformément à la loi, soulignant que l’impunité ne peut être tolérée face à de tels actes. La CNDH rappelle également la responsabilité première de l’État dans la protection des citoyens et la préservation de la paix civile.

Elle exhorte les autorités à renforcer les mécanismes de prévention des conflits communautaires et à promouvoir la cohésion nationale à travers le dialogue et la justice. Enfin, la Commission présente ses condoléances aux familles des victimes et réaffirme son engagement à œuvrer pour la défense des droits humains et la stabilité sociale au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/11/2025

Tchad : le président de la CNDH reçoit en audience la représentante extérieure pour l'Afrique centrale de l’OIF

Tchad : le président de la CNDH reçoit en audience la représentante extérieure pour l'Afrique centrale de l’OIF

Tchad : 350 lauréats définitivement admis au concours de l'ENA 2025 Tchad : 350 lauréats définitivement admis au concours de l'ENA 2025 06/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter