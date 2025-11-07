Tchad : la CNDH condamne le conflit meurtrier de Dibébé et appelle à une réponse ferme de l’État

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a exprimé sa profonde consternation à la suite du conflit intercommunautaire survenu le 4 novembre 2025 à Dibébé, dans le département de N’Goura (province du Hadjer-Lamis), qui a fait au moins 33 morts, selon les premières informations.



Dans un communiqué officiel, la CNDH se dit « profondément attristée » par cette tragédie et appelle les autorités administratives, militaires et judiciaires de la province, ainsi que le gouvernement tchadien, à une gestion diligente et transparente de la situation.



L’institution nationale de défense des droits humains exige que les auteurs de ces violences soient identifiés, poursuivis et punis conformément à la loi, soulignant que l’impunité ne peut être tolérée face à de tels actes. La CNDH rappelle également la responsabilité première de l’État dans la protection des citoyens et la préservation de la paix civile.



Elle exhorte les autorités à renforcer les mécanismes de prévention des conflits communautaires et à promouvoir la cohésion nationale à travers le dialogue et la justice. Enfin, la Commission présente ses condoléances aux familles des victimes et réaffirme son engagement à œuvrer pour la défense des droits humains et la stabilité sociale au Tchad.