Tchad : la CNV craint un dialogue "biaisé et folklorique"

D'après Assoua Taba, président du parti MOJEST, "le régime CMT au pouvoir s'amuse en pensant qu'il sera éternellement au pouvoir. Normalement, il doit écouter les cris de détresse de son peuple, surtout la jeunesse, et lui parler sincèrement".



"La CNV et le peuple tchadien ont cru un temps soit peu que cette transition serait apaisée et inclusive. Mais hélas, les mêmes personnes pendant 31 ans ont pris en otage le peuple tchadien", déplore Assoua Taba.



Et d'ajouter que "la société civile dont le courage et le dynamisme sont pourtant souhaités pour appuyer la population, est devenue partiellement le refuge des cadres déçus activistes aux objectifs politiques inavoués".



Pour lui, tout est sciemment fait pour un dialogue biaisé et folklorique, ce qui accentuera la frustration des tchadiens et mettra à mal le bon vivre ensemble.