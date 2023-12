Tchad : la Coalition pour le 'Oui' réclame des investigations sur les allégations de fraude au référendum

Cependant, les missions envoyées sur l'ensemble du territoire national pour observer les 22 761 bureaux de vote ont rapporté que le camp du Oui a remporté la victoire, laisse entendre le vice-président de la Coalition. Néanmoins, il a souligné : "Nous ne chantons pas victoire, car nous sommes des légalistes. Seule la CONOREC est habilitée à se prononcer sur les résultats. Par conséquent, les partis politiques alliés qui forment la Coalition doivent rester calmes jusqu'au jour où la CONOREC proclamera les résultats provisoires et la Cour Suprême les confirmera", a renchéri Mahamat Zene Bada. Selon lui, si le Oui l'emporte, une grande fête sera organisée.



Mahamat Zene Bada a également signalé qu'il y a eu de nombreuses allégations de fraudes sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos montrant des urnes remplies de bulletins. C'est pourquoi la Coalition demande à la CONOREC de mener des investigations à ce sujet. Si ces allégations s'avèrent vraies, la Coalition exige purement et simplement l'annulation des résultats de ces bureaux de vote. Pour Mahamat Zene Bada, la démocratie doit prévaloir, et chacun doit pouvoir s'exprimer librement. Il est hors de question de recourir à des méthodes peu orthodoxes pour obtenir un résultat.



Enfin, Mahamat Zene Bada a exprimé sa reconnaissance envers la presse pour avoir couvert le processus référendaire de manière professionnelle.