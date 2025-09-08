Tchad : la Commune du 4ᵉ arrondissement et l’ISESCO clôturent une formation en TIC pour les élèves majors

La cérémonie de clôture, présidée par le maire du 4ᵉ arrondissement, Adam Moussa Adam, s’est tenue dans les locaux de l’Institut ISESCO. Pendant cinq jours, une vingtaine d’élèves, sélectionnés parmi les meilleurs de leurs établissements, ont bénéficié d’une formation intensive en bureautique et en outils numériques.



Dans son allocution, le maire a salué « l’assiduité et l’engagement » des apprenants, les invitant à devenir des « ambassadeurs du numérique » dans leurs établissements. « Mettez à profit ces acquis pour bâtir votre avenir et contribuer au développement de notre pays », a-t-il exhorté.



Les formateurs ont, de leur côté, exprimé leur satisfaction face au niveau d’implication des bénéficiaires et les ont encouragés à poursuivre leur apprentissage au-delà de cette première étape.



La cérémonie a également permis au maire d’adresser ses remerciements aux partenaires, notamment l’ISESCO, ainsi qu’aux encadreurs pédagogiques et administratifs ayant contribué à la réussite de l’initiative.



En clôturant l’événement, les autorités communales ont réaffirmé leur volonté de pérenniser ce type de programme afin d’élargir l’accès des jeunes aux compétences numériques, devenues indispensables dans le monde contemporain.