TCHAD

Tchad : la FLJD et la mairie de Goz-Beïda s'unissent contre le choléra


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat Boukhari - 2 Septembre 2025



Face aux récentes flambées de choléra dans deux départements de la province du Sila, la Fondation Lumière de Jeunes pour le Développement (FLJD) et la mairie de Goz-Beïda ont lancé une campagne de sensibilisation d'urgence.

Ce mardi 2 septembre 2025, des caravanes ont sillonné les quartiers et le marché central pour alerter la population, et promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Cette mobilisation s'inscrit dans un vaste programme de prévention, mené en collaboration avec les autorités locales.

L'objectif est de freiner la propagation de l'épidémie en informant directement les citoyens sur les gestes simples, mais essentiels qui sauvent des vies.

Les actions clés pour prévenir le choléra, mises en avant lors de cette campagne, sont : le lavage des mains régulièrement au savon, surtout après être allé aux toilettes et avant de manger ; le traitement de l'eau : s'assurer que l'eau consommée est potable et la stocker de manière sécurisée pour éviter toute contamination ; la sécurité alimentaire : éviter la consommation d'aliments crus ou mal conservés.

Cette campagne de sensibilisation est un pas important dans la lutte contre le choléra au Sila. L'engagement des bénévoles de la FLJD et la collaboration avec la mairie de Goz-Beïda, montrent l'importance d'une action communautaire forte pour protéger la santé de tous. La Fondation et ses partenaires continueront de travailler sans relâche, pour que ces messages de prévention atteignent chaque foyer.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
