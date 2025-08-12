Tchad : la Fondation FOCHAM distribue des semences agricoles aux femmes productrices du Ouaddaï

La déléguée provinciale de l'Agriculture du Ouaddaï, Mme Sadié Khamis a procédé ce mardi 12 août 2025, au lancement de distribution des semences améliorées pour les organisations locales œuvrant dans la production agricole.



C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Fondation Chamsal-Houda, sis au quartier Zongo dans le 6ème arrondissement de la ville d'Abéché, en présence de plusieurs invités. Au total, 8620 kg de semences améliorées de différentes variétés ont été distribuées.



Cette initiative de distribution des semences améliorées est l'œuvre de la Fondation Chamsal-Houda, en collaboration avec le PNUD, destinée aux organisations qui ont bénéficié en avril dernier une formation en techniques agricoles organisée par la FOCHAM.



Le coordinateur de la Fondation Chamsal-Houda, représentant la présidente, Abdelkhadre Brahim a souligné que ces semences sont destinées aux organisations qui ont déjà bénéficié d'une formation en avril dernier.



Le représentant du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), Michel Daouda a salué le partenariat de son institution avec la FOCHAM, dans le domaine du bien-être de la population, avant de féliciter les bénéficiaires de faire bon usage des semences améliorées reçus.



Officiant la cérémonie, la déléguée provinciale de l'Agriculture Mme Sadié Khamis a loué l'initiative de la Fondation et du PNUD, avant de demander aux bénéficiaires de prendre soin de ces variétés pour atteindre l'objectif. Il faut noter que plus de 100 groupements agricoles ont bénéficié de cette qualité de semences améliorées.