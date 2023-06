Tchad : la Fondation Maarif de Türkiye célèbre la fin de l'année scolaire

Dans son discours, le directeur pays, Cingiz Atay, a souligné l'importance de cette cérémonie qui marque la clôture de l'année scolaire 2022-2023. Il a exprimé sa reconnaissance envers les enseignants qui ont partagé leur savoir tout au long de l'année, contribuant ainsi aux résultats satisfaisants et aux progrès constatés par les parents.



Il a également rappelé que l'établissement scolaire est une véritable usine de formation des individus, et que la réussite nécessite la contribution de tous : parents, enseignants, administration, personnel d'entretien, sécurité, employés de la cantine, etc. Les vacances sont une période pour préparer la prochaine rentrée académique.



Cingiz Atay a reconnu qu'il y avait encore des lacunes à combler, car aucune œuvre humaine n'est parfaite en tous points. Il a donc appelé chacun à contribuer à l'amélioration du Complexe Maarif Tchado-Turc.



De son côté, le directeur général du bilinguisme du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Abdelsadikh Ali Issa, a profité de cette occasion pour saluer l'excellence des relations bilatérales entre la République de Turquie et le Tchad dans le secteur éducatif.



Cette cérémonie de fin d'année scolaire témoigne de l'engagement de la Fondation Maarif de Türkiye à offrir une éducation de qualité aux élèves du Tchad. Elle souligne également l'importance de la coopération internationale dans le domaine de l'éducation et met en valeur les résultats obtenus grâce aux efforts conjoints des enseignants, des parents et des autorités éducatives.