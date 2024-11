Tchad : la France réaffirme son engagement auprès des anciens combattants

Dans un communiqué rendu public, l’ambassade de France au Tchad, régit à la suite des allégations proférées dernièrement à propos de l’aide française aux anciens combattants.



« La France condamne fermement les tentatives malhonnêtes de réduire son engagement auprès des anciens combattants du Tchad, en laissant entendre qu'elle se limite à une contribution dérisoire, pour les seuls anciens combattants de Moundou », peut-on apprendre.



Par conséquent, « l'ambassade de France honore et rend hommage à ses anciens combattants tout au long de l’année en leur apportant, ainsi qu'à leurs veuves et descendants, le soutien qui leur est dû en remerciement de leur engagement au service de la France : pensions, prise en charge médicale, soutiens financiers, structures d'accueil ».



Enfin, il faut dire que cette année, une aide complémentaire en vivres et matériels, représentant plusieurs millions de francs CFA, est fournie aux anciens combattants de Moundou, Mongo, Sarh, Doba, et de 10 autres villes du Tchad.