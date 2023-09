La Haute autorité des média et de l'audiovisuel (HAMA) invite les directeurs/directrices et rédacteurs/rédactrices en chef de toutes les radios et télévisions privées émettant de N'Djaména à prendre part à une rencontre de présentation et de validation des données sur les média audiovisuels privés émettant de N'Djamena, le jeudi 21 septembre 2023, à 9 heures précises, dans la "salle rouge" de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA).